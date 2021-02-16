Koronavirüsle mücadelede yeni bir dönem başladı!

Son 1 hafta içinde oransal olarak en çok vakanın görüldüğü üç il Trabzon, Rize ve Ordu oldu.

Kahramanmaraş ise nufüsa göre il il vaka sayıları tablosunda 39,38 oranla 48.sırada yer aldı.

8-14 Şubat 2021 arasını kapsayan ilk sayılar Bakanlık'ın internet sitesinde yayınlandı ve çarpıcı veriler ortaya çıktı

Bu istatistikler, salgının illere göre durumunu göz önüne sererken tedbirlere ilişkin il bazlı kararların alınmasına da imkân sunacak.

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bir vatandaş arasında tebessüm ettiren diyalog sosyal medya da gündem oldu.