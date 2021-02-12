Korsanların kaçırdığı 15 Türk denizci kurtarıldı
Nijerya açıklarında deniz haydutları tarafından Mozart gemisinden kaçırılan 15 Türk denizci kurtarıldı.
Nijerya'nın Lagos kentinden Güney Afrika'nın Cape Town kentine ilerleyen İngiltere merkezli Borealis firmasına ait Mozart isimli gemideki 19 mürettebattan 15'ini gemiye baskın düzenleyen korsanlar kaçırmıştı.
Almanya Hamburg merkezli yürütülen operasyonlar sonucunda 15 Türk denizci sağ salim teslim alındı.
Liberya bayraklı Mozart isimli gemiye, 23 Ocak 10.36'da Nijerya'nın Lagos kentinin yaklaşık 180 mil açığında deniz haydutları saldırmıştı.
19 mürettebattan 15’ini kaçıran korsanlar Azerbaycan vatandaşı olan personeli öldürmüştü. Gemi, 3 personelle Gabon'un Port-Gentil Limanı'na ulaşmıştı.
Baskın sırasında kurtulan Furkan Yaren ve İlhan Süha Tatlıgül ile baskın sırasında yaralanarak tedavisi tamamlanan Bahadır Yeşilalan Türkiye'ye getirilmişti.
15'inin de durumu iyi
28 Ocak'ta deniz haydutlarıyla kurulan ilk temasın ardından bugün müjde geldi. 15 Türk denizci, haydutların elinden hiçbir zarar almadan kurtarıldı.
|İmsak
|05:57
|Güneş
|07:18
|Öğle
|12:51
|İkindi
|15:48
|Akşam
|18:15
|Yatsı
|19:31
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|23
|48
|2. Beşiktaş
|23
|48
|3. Fenerbahçe
|23
|48
|4. Trabzonspor
|23
|42
|5. Alanyaspor
|23
|41
|6. Hatayspor
|23
|38
|7. Gaziantep FK
|23
|38
|8. Karagümrük
|23
|37
|9. Antalyaspor
|23
|31
|10. Malatyaspor
|23
|29
|11. Sivasspor
|23
|28
|12. Göztepe
|23
|26
|13. Rizespor
|23
|26
|14. Kasımpaşa
|23
|26
|15. Konyaspor
|22
|24
|16. Kayserispor
|23
|24
|17. Başakşehir
|23
|24
|18. Erzurumspor
|23
|22
|19. Gençlerbirliği
|22
|20
|20. Ankaragücü
|22
|18
|21. Denizlispor
|23
|18
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|20
|44
|2. İstanbulspor
|20
|40
|3. Samsunspor
|20
|40
|4. Adana Demirspor
|20
|37
|5. Tuzlaspor
|20
|36
|6. Altay
|20
|35
|7. Ankara Keçiörengücü
|20
|34
|8. Altınordu
|20
|34
|9. Bursaspor
|20
|30
|10. Bandırmaspor
|20
|27
|11. Adanaspor
|20
|24
|12. Ümraniye
|20
|24
|13. Boluspor
|20
|19
|14. Akhisar Bld.Spor
|20
|19
|15. Balıkesirspor
|20
|19
|16. Menemen Belediyespor
|20
|19
|17. Ankaraspor
|20
|13
|18. Eskişehirspor
|20
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|22
|50
|2. M. United
|23
|45
|3. Leicester City
|23
|43
|4. Liverpool
|23
|40
|5. Chelsea
|23
|39
|6. West Ham
|23
|39
|7. Everton
|21
|37
|8. Tottenham
|22
|36
|9. Aston Villa
|21
|35
|10. Leeds United
|22
|32
|11. Arsenal
|23
|31
|12. Southampton
|22
|29
|13. Crystal Palace
|23
|29
|14. Wolverhampton
|23
|27
|15. Brighton
|23
|25
|16. Newcastle
|23
|25
|17. Burnley
|22
|23
|18. Fulham
|22
|15
|19. West Bromwich
|23
|12
|20. Sheffield United
|23
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|20
|51
|2. Real Madrid
|22
|46
|3. Barcelona
|21
|43
|4. Sevilla
|21
|42
|5. Villarreal
|22
|36
|6. Real Sociedad
|22
|35
|7. Real Betis
|22
|30
|8. Granada
|22
|30
|9. Levante
|21
|27
|10. Celta de Vigo
|22
|26
|11. Athletic Bilbao
|21
|25
|12. Valencia
|22
|24
|13. Getafe
|22
|24
|14. Cádiz
|22
|24
|15. Osasuna
|22
|22
|16. Deportivo Alaves
|22
|22
|17. Eibar
|22
|20
|18. Real Valladolid
|22
|20
|19. Elche
|20
|18
|20. Huesca
|22
|16