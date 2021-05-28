Kötü kokunun altından ceset çıktı!
Pendik'te bir apartmandan gelen kötü kokular nedeniyle komşuların ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri çilingir yardımı ile girdikleri dairede 55 yaşındaki Y.S.'nin cansız bedeni ile karşılaştı.
Esenler Mahallesi Sırdaş Sokak'ta, bir süredir yalnız yaşayan 55 yaşındaki Y.S.'nin apartman dairesindeki evinden gelen kokuları fark eden komşuları, polise haber verdi.
CANSIZ BEDENİNİ BULDULAR
Binaya gelen polis ekipleri, çilingir yardımı ile eve girdi. Maskelerle eve giren ekipler, 55 yaşındaki Y.S.'nin cansız bedeni ile karşılaştı.
ŞÜPHELİ ÖLÜM
Yaklaşık 15 gün önce öldüğü tahmin edilen Y.S.'nin cansız bedeni, şüpheli bulunarak olay yerine gelen ekipler tarafından incelendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar sonucu Y.S.'nin cansız bedeni adli tıp morguna kaldırıldı.
"KOKULAR GELİNCE POLİSİ ARAMAK ZORUNDA KALDIM"
Ölen kişinin komşuları olduğunu söyleyen Ömer Faruk, "Kendisi Erzurumluydu yaklaşık 15 gün önce görmüştüm. Daireden aşırı derece de koku gelince polisi aramak zorunda kaldım. Kapıyı açıp içeri girdiğimizde ise kötü bir halde bulduk" diye konuştu.
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