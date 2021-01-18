Kovid-19 aşısı yaptıran sağlık çalışanı sayısı 800 bini geçti

Yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında başlatılan aşı uygulamasının beşinci gününde, 807 bin 658 sağlık çalışanına CoronaVac aşısının ilk dozu yapıldı.

TÜRKİYE 18.01.2021, 20:12
Kovid-19 aşısı yaptıran sağlık çalışanı sayısı 800 bini geçti

Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri üzerine Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre, 14 Ocak Perşembe günü ülke genelinde başlatılan aşılama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Aşılamanın beşinci gününde, saat 15.30 itibarıyla öncelik tanınan 807 bin 658 sağlık çalışanı Çin Sinovac firması tarafından üretilen CoronaVac aşısının ilk dozunu oldu.

Ankara Şehir Hastanesi'ndeki 130 aşı uygulama odasında, kendilerine aşı hakkı tanımlanan ve randevuları verilen sağlık görevlileri aşılanıyor. İlk uygulamanın ardından ikinci doz uygulaması 28 gün sonra yapılacak.

Türkiye'deki yaklaşık 1 milyon 100 bin sağlık çalışanının aşılanmasının ardından yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalan ve çalışanlar aşılanacak. Öncelik sıralamasını, 65 yaş ve üstü kişiler izleyecek.

Aşı uygulaması için vatandaşlar, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabız hesabı üzerinden randevularını kontrol edilebilecek veya değiştirebilecek.

"Aşı ile herhangi bir endişe taşımaya gerek yok"

Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Aziz Ahmet Surel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bilim Kurulu üyelerinin aşı konusunda aylardır vatandaşları bilgilendirdiğini anımsattı.

Salgının bitmesi için toplumun belli bir bölümünün virüsle karşılaşmış olması gerektiğini vurgulayan Surel, hastalıkla Kovid-19'u geçirerek karşılaşıldığında bunun ağır neticelerinin olabildiğini, bunun da geçtiğimiz aylarda çok sayıda vaka ve can kaybı ile görüldüğünü söyledi.

Bunun en kolay yolunun, virüse yönelik geliştirilmiş bir aşı ile insanlarda bağışıklık oluşturulması ile mümkün olduğunu dile getiren Surel, sözlerine şöyle devam etti:

"En büyük hayal Kovid-19'un aşısının bulunup bulunmayacağıydı. Yaklaşık 10-30 yılda bulunan aşılar vardı, acaba bunun da o kadar süre alıp almayacağı endişesi yaşanıyordu. Şükürler olsun insanlık çok hızla çeşitli aşılar geliştirdi ve ülkemizde de Çin'den getirilen aşının incelenerek Acil Kullanım Onayı verilmesiyle beraber biz de aşılamanın uygulanmasına başladık. Aşı ile ilgili herhangi bir endişe taşımaya gerek yok. Hatta orta vadede çok fazla kişi aşılanacağı için aşılanma belgesi ve aşı pasaportuna ilişkin rutin bir beklenti olacak. Dolayısıyla vatandaşların aşılanma noktasında herhangi bir endişe taşımadan sürece dahil olmasını tavsiye ediyoruz."

Yakın bir zaman için de sağlık çalışanlarının aşılanmasının tamamlanacağını aktaran Surel, ardından ikinci aşamaya geçileceğini bildirdi.

"Son derece güvenli gidiyor, ciddi rakamlara ulaştık"

Başhekim Surel, şu ana kadar yapılan aşılama sonrası yan etki bildirimlerine ilişkin de şu bilgileri verdi:

"Söz konusu aşıda, ölü virüs kişiye kas içinden enjekte ediliyor, dolayısıyla canlı virüsü aldığında geliştirdiği bazı semptomları geliştirebilir. Kovid olan kişiler neden şikayetçi, halsizlik, kırgınlık, hafif ateş hali, baş ağrısı, kas ağrısı. Bu semptomlar olabilir bu aşıyı olan kişilerde. Şimdiye kadar, 'Başım ağrıyor, tansiyonum mu düştü' diyenler oldu veya aşılandıktan sonra hafif bir Kovid geçiriyormuş gibi vücudunda bir iki gün reaksiyon olanlar oldu ama hiçbiri tedavi gerektirecek düzeyde olmadı. En çok korktuğumuz şey, anafilaksi yani alerjik reaksiyondur, ama bu noktada bunu da görmedik. Son derece güvenli gidiyor, ciddi rakamlara ulaştık."

"Herkesin aşı olmasını öneriyorum"

Aşı yaptıran sağlık çalışanlarından sağlık memuru Gülfiraz Kırma, aşı yaptırabilmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Herkesin sırası geldiğinde aşısını olmasını tavsiye ediyorum." dedi.

Hastanenin Merkez Laboratuvarında görevli laborant Birben Yetim, sağlık çalışanlarının öncelik sıralamasında ilk sırada yer almasından çok mutlu olduğunu belirterek, herkese aşı olmasını önerdi. Salgın sürecinde çok zor koşullar altında, hastalık kapma endişesiyle çalıştıklarını ifade eden Yetim, "Aşılamanın başlamasıyla endişemiz kalmadı. Antikorlara da bakıyoruz. Antikor üretimlerinde de yükseliş sağlanacağı için korkum yok." diye konuştu.

Aşı yaptıranlardan laboratuvar çalışanı Doğan Akdoğan ise bireysel ve toplum sağlığının korunmasında aşılanmanın çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Kendimizi ve çevremizi korumak adına, sağlıkçılar olarak çevremizdekilere örnek olup öncü olabilmek için aşı olmaya karar verdim." ifadelerini kullandı.

#Koronavirüs Bilim Kurulu #Sağlık Bakanlığı #Çin Sinovac #CoronaVac
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