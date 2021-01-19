Kovid-19 aşısı yaptıranların sayısı 950 bini geçti
Kovid-19 mücadele kapsamında başlatılan aşı uygulamasının altıncı gününde, aşı yaptıran kişi sayısı 950 bini aştı.
TÜRKİYE 19.01.2021, 23:40
Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre, 14 Ocak'ta ülke genelinde başlatılan aşılama çalışmaları sürüyor.
Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" internet sitesindeki verilere göre aşı yapılan kişi sayısı saat 21.20 sıralarında 950 bini aştı.
Birinci aşamada yer alan sağlık çalışanlarının aşılanmasında sona gelinmesinin ardından huzurevleri, engelli bakım merkezlerinde kalanlar ile 90 yaş ve üstündekilerin aşılanmasına bu sabah itibarıyla başlanmıştı.
Türkiye'deki 1 milyon 100 bin sağlık çalışanının aşılanmasının ardından engelliler, huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile 90 yaş ve üzerinin hafta sonuna kadar aşılanması planlanıyor.
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