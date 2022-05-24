KPSS oturum ücretlerine tepki
KPSS başvuruları sonrası açıklanan sınav ücretleri tepkiyle karşılanırken, branşa göre ödenecek sınav ücretleri 500 lirayı buluyor.
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) başvuruları, 24 Mayıs itibarıyla başladı.
Genel yetenek- genel kültür testleri ile başlayacak olan KPSS lisans oturumu, 31 Temmuz'da düzenenecek.
Alan bilgisi sınavı 6 Ağustos ve 7 Ağustos'ta ve ÖABT ise 14 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.
Başvuruların 6 Haziran günü son bulacağı bildirilirken, heyecanlı memur adaylarından sınav ücretlerine tepki yağdı.
ÖSYM tarafından yayınlanan sınav ücretleri ise şu şekilde;
- KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her bir oturum için) 115,00 TL
- KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her bir oturum için) 80,00 TL
- ÖABT alanı için 115,00 TL olarak belirlendi.
4 oturum 460 lira
Yayınlalanan oturumların fiyat listesine göre 4 oturuma girecek bir memur adayının ödeyeceği toplam tutar 460 lira...
7 Haziran son gün
Başvuru ücretleri için son gün ise 7 Haziran 2022 olarak belirlendi.
Gelen tepkiler
Adayların pahalı bulduğu sınav ücretleri, sosyal medyada da gündem olurken yapılan paylaşımlardan birkaçı da şu şekilde;
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|38
|81
|2. Fenerbahçe
|38
|73
|3. Konyaspor
|38
|68
|4. Başakşehir
|38
|65
|5. Alanyaspor
|38
|64
|6. Beşiktaş
|38
|59
|7. Antalyaspor
|38
|59
|8. Karagümrük
|38
|57
|9. Adana Demirspor
|38
|55
|10. Sivasspor
|38
|54
|11. Kasımpaşa
|38
|53
|12. Hatayspor
|38
|53
|13. Galatasaray
|38
|52
|14. Kayserispor
|38
|47
|15. Gaziantep FK
|38
|46
|16. Giresunspor
|38
|45
|17. Rizespor
|38
|36
|18. Altay
|38
|34
|19. Göztepe
|38
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|38
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|36
|70
|2. Ümraniye
|36
|70
|3. Bandırmaspor
|36
|62
|4. İstanbulspor
|36
|60
|5. Erzurumspor
|36
|58
|6. Eyüpspor
|36
|57
|7. Samsunspor
|36
|51
|8. Boluspor
|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
|4. Tottenham
|38
|71
|5. Arsenal
|38
|69
|6. M. United
|38
|58
|7. West Ham United
|38
|56
|8. Leicester City
|38
|52
|9. Brighton
|38
|51
|10. Wolverhampton Wanderers
|38
|51
|11. Newcastle
|38
|49
|12. Crystal Palace
|38
|48
|13. Brentford
|38
|46
|14. Aston Villa
|38
|45
|15. Southampton
|38
|40
|16. Everton
|38
|39
|17. Leeds United
|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
|7. Villarreal
|38
|59
|8. Athletic Bilbao
|38
|55
|9. Valencia
|38
|48
|10. Osasuna
|38
|47
|11. Celta Vigo
|38
|46
|12. Rayo Vallecano
|38
|42
|13. Elche
|38
|42
|14. Espanyol
|38
|42
|15. Getafe
|38
|39
|16. Mallorca
|38
|39
|17. Cadiz
|38
|39
|18. Granada
|38
|38
|19. Levante
|38
|35
|20. Deportivo Alaves
|38
|31