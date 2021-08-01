KPSS'ye giren kişi pozitif çıktı!

Dün semptomlar gösteren 2 kişi, Bartın Devlet Hastanesi’nde test yaptırdı. Test sonuçları çıkmadan, sabah yapılan KPSS’ye giren 1 kişide Delta varyantı virüs, diğer kişinin test sonucu şüpheli olarak tespit edildi.

Sağlık Müdürlüğü ekipleri, 2 kişinin sınava girdiği salonlarda bulunan 30 kişiye ulaşarak karantinaya aldı.

Bartın İl Sağlık Müdürü Alparslan Erol, 2 kişinin dün test olduğunu söyleyerek, "Sabah saatlerinde 1 kişinin Delta varyantı olduğu, diğer kişinin de şüpheli olması nedeniyle sınava girdikleri 2 salondaki kişileri tespit ettik.

İlk etapta 30 kişiyi temaslı sayıp karantinaya aldık. Çalışmalarımız sürüyor. Diğer şüphelinin durumuna göre hareket edeceğiz" dedi.