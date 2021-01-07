Kredi kullanan kişi vefat ederse krediyi kim öder?
Yargıtay, “Borcu Sigorta Şirketi Üstlenmeli” Kararını Verdi
TÜRKİYE 07.01.2021, 12:17 07.01.2021, 12:19
Hayat Sigortası Yaptıran Kişi Vefat Ederse Banka Borcu Kimden Tahsil Edecek? Tartışmaya Noktayı Yargıtay Koydu. Yüksek Mahkeme Sigorta Şirketini İşaret Etti.
Bursa’da Bir Vatandaş Bankadan Kredi Çekti, Bir Süre Sonra Vefat Eden Vatandaşın Borcunun Tahsili İçin Banka Mirasçıların Peşine Düştü Ve İcra Takibi Başlattı.
İcra Takibine İtiraz Edilmesi Sonrasında Yerel Mahkeme Mirasçıları Haklı Buldu.
Davanın Yargıtay’a Taşınmasıyla Birlikte Yüksek Mahkeme Yerel Mahkemenin Kararını Hukuka Uygun Buldu. Hayat Sigortası Bulunan Kişilerin Vefatı Halinde Borcun Sigorta Şirketlerinden Tahsil Edilmesine Hükmetti.
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