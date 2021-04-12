Kriko boşaldı, Araç altında ezilerek hayatını kaybetti
59 yaşındaki Hüseyin Özkaya kontrol etmek istediği otomobilinin altındayken, krikonun boşalması sonucu sıkıştı. Ağır yaralanan Özkaya, götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti.
TÜRKİYE 12.04.2021, 09:03 12.04.2021, 09:11
Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Dereli köyünde yaşayan Hüseyin Özkaya, muayene zamanı yaklaşan otomobilini kriko ile yükselterek altına girdi ve kontrol etmek istedi. Kısa süre sonra krikonun boşalması sonucu Özkaya aracın altında kalarak sıkıştı.
DOKTORLARIN MÜDAHALELERİNE YANIT VERMEDİ
Çevredekilerin yardımıyla aracın altından ağır yaralı olarak çıkarılan Özkaya, sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Özkaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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