Kripto cinneti! Üç çocuğunun gözü önünde karısını öldürdü, son kurşunu kendine sıktı
Adana'da dün eşi Yunus Emre Uyaner tarafından çocuklarının gözü önünde tabancayla başından vurulan Melike Yağmur Uyaner, hayatını kaybetti. Olayın hemen ardından aynı silahla intihar girişiminde bulunan Yunus Emre Uyaner'in ise hayati tehlikesi devam ediyor. Yunus Emre Uyaner'in, 2 ay önce girdiği kripto para borsasında 400 bin TL kaybettiği ve bu nedenle bunalıma girdiği ortaya çıktı.
Dün saat 09.00 sıralarına Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki müstakil bir evde dolmuş şoförlüğü yapan Yunus Emre Uyaner ile 7 yıllık eşi Melike Yağmur Uyaner arasında tartışma çıktı.
Tartışma sırasında Yunus Emre Uyaner, evdeki tabancayı alıp, eşine ateş etti. Başından yaralanan Melike Yağmur Uyaner, kanlar içinde yere yığıldı. Eve gelen Hakan Uyaner, oğlunun elindeki silahı almaya çalıştı. Ancak Yunus Emre Uyaner, babasına ''seni de vururum'' dedikten sonra tabancayı başına dayayıp, tetiği çekti.
3 ÇOCUKLARI DA OLAY SIRASINDA EVDEYMİŞ
Hakan Uyaner'in ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyat edilen çiftten Melike Yağmur Uyaner, dün gece tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Melike Yağmur Uyaner'in 2 ay önce bir kız bebek dünyaya getirdiği, olay sırasında çiftin 3 çocuğunun da evde olduğu belirtildi.
2 AY ÖNCE KRİPTO PARA YÜZÜNDEN 400 BİN TL KAYBETMİŞ
Hayati tehlikesi süren Yunus Emre Uyaner'in, yaklaşık 2 ay önce girdiği kripto para borsasında 400 bin TL kaybettiği ve bu nedenle bunalıma girdiği ortaya çıktı. Uyaner'in psikolojik tedavi gördüğü, sık sık ailesi ve eşiyle tartıştığı iddia edildi. Ayrıca Uyaner'in olaydan bir gece önce başka bir evde kaldığı ve eşini ölümle tehdit ettiği öne sürüldü.
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