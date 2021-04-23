Kripto paradan batan emlakçı canına kıydı!
50 yaşındaki emlakçı, evini satıp bir mal varlığını kripto paraya yatırdı. Bir süre sonra kripto borsasında büyük para kaybettiğini fark eden adam, ruhsatsız tabancasıyla başına tek el ateş ederek iş yerinde intihar etti. Talihsiz adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Dün saat 11.30 sıralarında İstanbul'un Kağıthane ilçesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, 50 yaşındaki Caner Ünal geçtiğimiz günlerde sahip olduğu daireyi satarak parasını da kripto paraya yatırdı. Olay günü sabah saatlerinde cadde üzerindeki iş yerine gelen Ünal, bilgisayarının başına oturarak borsaya bakmaya başladı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Büyük zarar ettiğini gören Ünal, ruhsatsız tabancasını çıkararak başına başına tek el ateş etti. Sesleri duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Ünal'ı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Kağıthane'deki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Burada ameliyata alınan Ünal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ünal'ın evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.
GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ
Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kameralarını incelendiğinde olay esnasında Ünal'ın yakında kimsenin olmadığını tespit etti. Olay yeri inceleme ve Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardından tabanca ve kovan polis ekipleri delil torbasına konuşarak muhafaza altına alındı.
Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
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