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Kritik bildiride 'Yunanistan' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Toplantı 3 saat 10 dakika sürdü. Toplantı sonrası yayımlanan bildiride "Yunanistan'ın kışkırtıcı eylemlerine ilave olarak karasuyu ve hava sahası ihlallerini artırarak devam ettirmesinin kabul edilemez olduğu ifade edilmiştir." cümlesi yer aldı. Bildiride ayrıca terörle mücadele vurgusu da yapıldı.

TÜRKİYE 21.07.2022, 21:14
Kritik bildiride 'Yunanistan' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 16.10'da başlamıştı. Toplantı 3 saat 10 dakika sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Reisi, önceki gün Tahran'da bir araya gelmişti. Burada yaptığı konuşmada Erdoğan, "Terör örgütleri ile mücadelemiz, nerede ve kimler tarafından desteklendiğine bakılmaksızın her daim sürecektir. Milli güvenliğimize kasteden şer odaklarını Suriye'den söküp atmakta kararlıyız." ifadelerini kullanmıştı. MGK toplantısı ile ilgili en çok merak edilen konuların başında Suriye'nin kuzeyine olası harekat da yer alıyordu.

TERÖRLE MÜCADELE VURGUSU

Bildiride, toplantıda, terör örgütleri PKK/KCK, PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere milli birlik ve beraberlik ile bekaya yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla icra edilen operasyonlar hakkında kurula bilgi sunuldu ve ilave tedbirlerin görüşüldüğü belirtildi.

15 temmuz darbe girişiminin faili terör örgütü FETÖ ile mücadelede gelinen aşamanın değerlendirildiği belirtilen bildiride, şunlar kaydedildi:

"Türkiye'nin istikrarını ve güvenliğini hedef alan bütün odaklar ve terör örgütleriyle iş birliği içerisinde olan bu ihanet şebekesinin tamamen bertaraf edilmesi yönündeki çabaların kararlılıkla sürdürüleceği bir kez daha güçlü bir şekilde teyit edilmiştir. Madrid'de gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi ve neticeleri tüm detayları ile ele alınmış, Türkiye'nin yetmiş yıldır mensubu olduğu ittifaktaki yükümlülüklerini eksiksiz bir şekilde ve samimiyetle yerine getirdiği hatırlatılarak, aynı yaklaşımı ittifakın diğer üyelerinden de beklediği vurgulanmıştır. Bu kapsamda müttefiklerimiz, FETÖ ve tüm isimlendirmeleriyle birlikte PKK/KCK-PYD/YPG ile mücadelede Türkiye'nin yanında yer almaya ve destek vermeye davet edilmiştir."

KRİTİK BİLDİRİDE 'YUNANİSTAN' MESAJI

"Uluslararası hukuku hiçe sayarak iyi komşuluk ve müttefiklik ilişkilerinin hilafındaki tutumunu ısrarla sürdüren Yunanistan’ın, kışkırtıcı eylemlerine ilave olarak karasuyu ve hava sahası ihlallerini artırarak devam ettirmesinin kabul edilemez olduğu ifade edilmiştir." vurgusu yapılan MGK bildirisinde, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Yunanistan yönetimine ayrıca; düzensiz göçmenlerin hayatlarını tehlikeye atan, insan hakları ve insancıl hukuka aykırı faaliyetlerine bir kez daha son verme çağrısında bulunulmuştur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde iki devletli çözüm vizyonuna güçlü destek beyan edilmiştir.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın daha fazla can kaybına ve yıkıma yol açmadan bir an önce sona erdirilerek kapsamlı ateşkes ilan edilmesi yönündeki çağrımız tekrarlanmış, bu kapsamda Türkiye'nin kalıcı barışın tesisi ile küresel çapta bir gıda krizine dönüşmekte olan meselenin çözümü istikametindeki gayretlerinin devam edeceği belirtilmiştir."

Bildiride, koronavirüs salgını ve ardından dünya genelinde yaşanan çatışmalarla derinleşen küresel ekonomik krizin, genişleyen siyasi ve sosyal etkilerinin tüm boyutlarıyla değerlendirildiği, Türkiye'nin gelecekte ortaya çıkması muhtemel tehditlere karşı her alanda güçlendirilmesi için alınması gereken tedbirlerin gözden geçirildiği aktarıldı. 

#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan #Yunanistan
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