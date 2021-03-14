Kriz geçiren adama Özel Harekat müdahalesi

HAVA YASTIĞIYLA ÖNLEM ALINDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri zaman zaman balkon duvarına çıkan kişinin düşme ya da atlama ihtimaline karşı aşağıda hava yastığı açarak önlem aldı.

Yaklaşık 1,5 saat eylemini sürdüren kişi eve gelen özel harekat polisinin üstündeki askeri desenli üniformayı görünce ikna olarak eylemini sonlandırdı. Özel harekat polisi, eşliğinde ambulansa alınan kişi hastaneye kaldırıldı.