Küçük çocuğa tekme tokat şiddet

İstanbul Bakırköy'de bir AVM'de baba Turan Sıvacı, oğlu Tugay ve arkadaşını sinemaya götürdü.

Filmden erken çıkan çocuklar, AVM'de dolaşmaya başladı.

Bu sırada 10 yaşındaki Tugay yürüyen merdivenden bir adama çarptı.

KÜÇÜK ÇOCUĞU YERDE TEKMELEDİ

Duruma sinirlenen adam peşinden koştuğu çocuğu önce yere düşürdü, ardından tekmeledi.

Çocuk acı içerisinde yerde kalırken, saldırgan şahıs ise uzaklaştı. Çevredeki vatandaşlar ise olayı sadece izlemekle yetindi.

CUMHURiYET SAVCISI OLAYI GÖRDÜ

AVM'de alışveriş yapan bir cumhuriyet savcısı, olaya tesadüfen şahit oldu. Savcının talimatıyla gözaltına alınan zanlı, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

SERBEST BIRAKILDI

Saldırgan şahıs ifadesinde çocuğun yürüyen merdivenden kendisine kasıtlı olarak çarptığını, bu nedenle sinirlendiğini söyledi. Zanlı ifadesinin ardından serbest bırakıldı.