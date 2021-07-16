Küçük çocuğa tekme tokat şiddet
Kendisine merdivenlerde çarptığını iddia ettiği 10 yaşındaki çocuğu tekme tokat döven zanlı, tesadüfen oradan geçen cumhuriyet savcısı tarafından yakalatıldı.
İstanbul Bakırköy'de bir AVM'de baba Turan Sıvacı, oğlu Tugay ve arkadaşını sinemaya götürdü.
Filmden erken çıkan çocuklar, AVM'de dolaşmaya başladı.
Bu sırada 10 yaşındaki Tugay yürüyen merdivenden bir adama çarptı.
KÜÇÜK ÇOCUĞU YERDE TEKMELEDİ
Duruma sinirlenen adam peşinden koştuğu çocuğu önce yere düşürdü, ardından tekmeledi.
Çocuk acı içerisinde yerde kalırken, saldırgan şahıs ise uzaklaştı. Çevredeki vatandaşlar ise olayı sadece izlemekle yetindi.
CUMHURiYET SAVCISI OLAYI GÖRDÜ
AVM'de alışveriş yapan bir cumhuriyet savcısı, olaya tesadüfen şahit oldu. Savcının talimatıyla gözaltına alınan zanlı, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
SERBEST BIRAKILDI
Saldırgan şahıs ifadesinde çocuğun yürüyen merdivenden kendisine kasıtlı olarak çarptığını, bu nedenle sinirlendiğini söyledi. Zanlı ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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