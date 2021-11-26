Küçük çocuk babasının silahından çıkan kurşunla can verdi
Bahçelievler Mahallesi'ndeki şahıs ruhsatlı tabancasını temizlerken, küçük oğlunu göğsünden vurdu. Hastaneye kaldırılan çocuk 2 saatlik yaşam mücadelesini kaybetti.
TÜRKİYE 26.11.2021, 16:51
Bolu'nun Bahçelievler Mahallesi'nde nakliye işi ile uğraşan 3 çocuk babası Muhammed K., evinde ruhsatlı tabancasını temizledi.
Bu esnada alev alan tabancadan çıkan mermi, Muhammed K.'nın küçük oğlu Özdemir Efe'nin göğüsüne isabet etti.
MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI
Kanlar içerisinde yere yığılan küçük çocuk, babası tarafından hastaneye kaldırıldı.
Tedavi altına alınan Özdemir Efe, 2 saat boyunca verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.
GÖZALTINA ALINAN BABA SERBEST BIRAKILDI
Polis ekipleri yaşanan dehşet olayın ardından Muhammed K'yı gözaltına aldı.
Buradaki işlemlerin ardından adliyeye sevki gerçekleşen Muhammed K. savcılığa verdiği ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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