Küçük çocukların sopalı sandalyeli sokak kavgası

Bursa'nın Yıldırım İlçesi Arabayatağı Mahallesi'nde daha önce tartışan gençler Arabayatağı'nda yeniden karşılaştı.

Yan bakma meselesi yüzünden tartışmaya başlayan iki grup daha sonra, sandalye ve sopalarla birbirine girdi.

YAŞLILAR ARADA KALDI

Kameraya yansıyan görüntülerde, yaşlıların ise kavga eden gençler arasında sıkıştığı ve müdahale etmelerine rağmen kavgayı durduramadıkları görüldü.