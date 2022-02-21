Küçükçekmece'de bir binadaki iki balkon çöktü

Söğütlüçeşme Mahallesi 2. Sümbül Sokak'ta bulunan üç katlı binanın ikinci ve üçüncü katlarındaki balkonlarda çökme meydana geldi.

Olayda yaralanan olmazken, itfaiye, polis ve zabıta ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler, emniyet şeridi çekerek, binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı.

"Büyük bir gürültü koptu"

Mahalle sakini Hamit Kıdır, "Biz alt kattaydık. O anda büyük bir gürültü koptu. Biz kamyon devrildi sandık ya da doğal gaz patlaması zannettik. Dışarı çıktık, etrafımızı beyaz dumanlar kapladı. Karşı binanın üst balkonu çöküyor, alt balkon da beraberinde sokağa düştü. Allah'tan sokakta kimse yoktu, yaralı da yok" dedi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.