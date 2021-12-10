Küçükçekmece'de minibüsün çarptığı çocuk öldü
Ali Hızır isimli 3 yaşındaki çocuk, yolun karşısına geçmek isterken servis minibüsünün altında kaldı. Küçük çocuğa çarpan sürücü ise gözaltına alındı.
TÜRKİYE 10.12.2021, 16:13
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesindeki İstasyon Mahallesi’nde sokakta oynayan 3 yaşındaki Ali Hızır isimli çocuk, yolun karşısına geçmek istedi.
KÜÇÜK ÇOCUK ARACIN ALTINDA KALDI
Bu sırada gelen servis minibüsü 3 yaşındaki çocuğa çarpıp, altına aldı.Minibüsün altında kalan çocuğu dedesi kucağına alarak hastaneye götürdü.
SÜRÜCÜ GÖZALTINDA
Olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekipleri, sürücüyü gözaltına aldı.
ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
Hastaneye kaldırılan çocuk ise hayatını kaybetti.
CENAZESİ ERZURUM'A GÖNDERİLDİ
Hayatını kaybeden küçük Ali'nin cenazesi ise Erzurum’da defnedilmek üzere götürüldü.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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