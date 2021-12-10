Küçükçekmece'de minibüsün çarptığı çocuk öldü

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesindeki İstasyon Mahallesi’nde sokakta oynayan 3 yaşındaki Ali Hızır isimli çocuk, yolun karşısına geçmek istedi.

KÜÇÜK ÇOCUK ARACIN ALTINDA KALDI

Bu sırada gelen servis minibüsü 3 yaşındaki çocuğa çarpıp, altına aldı.Minibüsün altında kalan çocuğu dedesi kucağına alarak hastaneye götürdü.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekipleri, sürücüyü gözaltına aldı.

ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneye kaldırılan çocuk ise hayatını kaybetti.

CENAZESİ ERZURUM'A GÖNDERİLDİ

Hayatını kaybeden küçük Ali'nin cenazesi ise Erzurum’da defnedilmek üzere götürüldü.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.