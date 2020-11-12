Küçükçekmece'deki parka yapılan görsellerle ilgili soruşturma
İstanbul Küçükçekmece'de yenilenen çocuk parkında, terör örgütünün sembollerini andıran görseller kullanıldığı için soruşturma başlatıldı.
TÜRKİYE 12.11.2020, 13:59
Küçükçekmece Kaymakamı Turan Bedirhanoğlu, ilçe sakinlerinden gelen yoğun şikayet üzerine harekete geçtiklerini belirtti.
Yapılan incelemede parkta terör örgütünün kullandığı sembollere benzeyen bazı görsellerin ortaya çıktığı tespit edildi. Bunun üzerine belediye ekiplerine talimat verilerek söküm işlemleri başlatıldı.
Konuyla ilgili Küçükçekmece Belediyesinden de açıklama geldi. Açıklamada, parkın tasarımının değiştirileceği belirtilerek "En kısa zamanda çocuklarımızın yeni parkına kavuşacağı sözünü veriyoruz" denildi.
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