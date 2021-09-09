Küçükçekmece kızı öldürülen anne: Bunun şakası mı olur

İstanbul Küçükçekmece'de 2016 yılında kız arkadaşı Yağmur Önüt'ü iddiaya göre şakalaşırken pompalı av tüfeğiyle boynundan vurarak, öldüren Egemen Vardar'a verilen 5 yıl 10 ay hapis cezası kararını Yargıtay'ın bozmasının ardından bugün ilk duruşma görüldü.

Bakırköy 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Egemen Vardar, Yağmur Önüt'ün anne ve babası ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz hakkı verilen sanık Egemen Vardar, "Yargıtay'ın bozma kararına katılmıyorum. Ben silahın bozuk olduğunu biliyordum. Bu nedenle bozma ilamını kabul etmiyorum." dedi.

"İNSAN SEVDİĞİNE SİLAH DOĞRULTUR MU? "

Yağmur Önüt'ün annesi Sevgi Gülseren duruşmada, "İnsan sevdiğine silah doğrultur mu? Sanığın ifadeleri çelişkili. Karşı taraf 'Yağmur ile Egemen birbirlerini seviyorlardı, evleneceklerdi' diyor. Bundan bizim haberimiz yok. İnsan sevdiğini öldürmez. Pompalı tüfeği eline alıp doğrultamaz. Benim kızım 20 yaşındaydı. Öldükten sonra ben onun diplomasını almaya gittim. Yargıtay'ın bozma kararına çok sevindim. Kızımın şah damarından kurşun girmiş. Sanık her şeyi yapmış. Tetiğe basmış. Şimdi de engellenecek bir durum yoktu deniliyor. Sanığın silah konusunda bilgisi olmadığına yönelik beyanları doğru değil. Daha önce babasıyla ava gittiğine yönelik beyanları mevcut. Sanığın doğrudan kasıtla adam öldürme ile cezalandırılmasını istiyorum." dedi.

“SİLAHIN DOLU OLDUĞUNU BİLMEKTEYDİ”

Duruşmada Yağmur Önüt'ün ailesinin avukatı Esin Yeşilırmak ise "Sanığın halası daha önce mahkemede 'Ben Egemen'e silahın bozuk olmadığını söyledim' demişti. Sanığın silahlarla çekilmiş fotoğrafları var. Bu da silahlara karşı ilgisi olduğunu gösterir. Sanık silahın mekanizmasını çekmiş ve silahın dolu olduğunu bilmekteydi." dedi.

TUTUKSUZ YARGILANMASINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti daha önceki yargılamalarda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın katılan olarak yer aldığını ancak bozma sonrası bakanlık avukatlarına çağrı çıkarılmadığı anlaşıldığından bozma ilamı ile ilgili görüşlerinin alınması için davetiye çıkartılmasına karar verirken sanığın tutuksuz yargılanmasına da karar vererek duruşmayı erteledi.

"POMPALI AV TÜFEĞİYLE BENİM KIZIM ÖLDÜ, BUNUN ŞAKASI MI OLUR?"

Duruşma sonrası sanığın tutuksuz yargılanmasına tepki gösteren Sevgi Gülseren, "O tüfekle büyükbaş hayvanları vuruyorlar. Benim kızımın av hayvanı kadar değeri yokmuş. O zaman av mevsimi bile yasaktı, bunun cezası hiç mi yok? Orada elini kolunu sallayarak gitti. Ben mahkemeye başvurdum, 5 yıldır buraya geliyorum. Bana hakaret ediyorlar. Kötü anneymişim, o seviyormuş, ben kızımı öldüresiye sevmedim, ölesiye sevdim. Şu mahkemeler bitmeyecekse kendimi de öldüreceğim, nefret ettim artık her şeyden. Pompalı av tüfeğiyle benim kızım öldü, bunun şakası mı olur? Gülsenize. Hani şakaymış ya, siz de gülün." dedi.

“CİNAYET İŞLEMİŞ BİRİ 5 YILDIR TUTUKSUZ OLARAK GEZİYOR”

Avukat Esin Yeşilırmak ise "Sanık Yargıtay'ın kararı neticesinde dahi 25 yılla yargılanacak. Ve 25 yılla yargılanan biri şu an tutuksuz yargılanıyor. Cinayet işlemiş biri 5 yıldır tutuksuz olarak geziyor, aramızda dolaşıyor." dedi.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, Küçükçekmece'de 19 Nisan 2016'da sanık Egemen Vardar'ın halasının evine kız arkadaşı Yağmur Önüt ile gittiği ve evde şakalaştıkları sırada tüfeğin ateş alması sonucu Önüt'ün hayatını kaybettiği belirtildi.

İddianamede, Vardar hakkında taksirle ölüme neden olmak suçundan 9 yıl hapis istemiyle Küçükçekmece Adliyesi'nde dava açıldı. Dosyaya giren bilirkişi raporu davanın seyrini değiştirdi.

Rapora göre av tüfeğinin hiçbir arızasının bulunmadığı, sanığın yakın mesafeden hedef alarak maktule ateş ettiği belirtildi.

Bilirkişi raporunda saçmaların toplu olarak hiç dağılmadan maktulün boyun bölgesine isabet ettiği madeni para boyutunda bir delik açıldığı belirlendiğinin anlaşıldığı ifade edildi.

Küçükçekmece 6.Asliye Ceza Mahkemesi de bilirkişi raporu üzerine görevsizlik kararı vererek dosyayı Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

Sanık "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası talebiyle yargılanıyordu.