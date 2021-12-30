Küçükçekmece’de bıçaklı kavga cinayetle bitti

Dün akşam İstanbul’un Küçükçekmece ilçesi İstasyon Mahallesi'nde yürüyen Sefa K.(55) ile oğlu Resul K.(23) daha önceden aralarında husumet bulunan Metin Balkan (34) ile karşılaştı.

Aralarında çıkan kavgada Metin Balkan ile Sefa K. (55) bıçaklanarak yaralandı.

Resul K. ise kaçarak izini kaybettirdi.

HASTANEDEKİ MÜDAHALE YETMEDİ

Çevredekilerin durumu bildirilmesiyle polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri ilk müdahalelerinin ardından Metin Balkan ve Sefa K.'yı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Metin Balkan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KATİL ARANIYOR

Sefa K.'nın ise tedavisi devam ediyor.

Küçükçekmece Asayiş Büro Amirliği ekipleri olaydan sonra kaçan Resul K.'yı yakalamak için çalışma başlattı.