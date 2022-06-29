Küfreden kişinin evinin önünde ateş açtı
Esenyurt’ta bir kişi, annesine sosyal medya üzerinden küfür ettiğini iddia ettiği kişinin evinin önünde pompalı tüfek ile ateş açtı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, şahıs gözaltına alındı.
TÜRKİYE 29.06.2022, 14:14
Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Saadetdere Mahallesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre bir kişi, annesine sosyal medya üzerinden küfrettiğini iddia ettiği kişinin evinin önüne geldi.
Burada bir süre bağırıp tehditler savuran adam, daha sonra yanında getirdiği pompalı tüfek ile havaya ateş açtı.
Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirirken, şüpheli plakasız bir araçla olay yerinden kaçtı.
Polis ekipleri, saldırganı kısa bir sürede yakaladı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
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