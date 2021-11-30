Kum fırtınası nedeniyle yol trafiğe kapandı, araçlar kaza yaptı

Konya'da kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesi 1 metreye kadar düştü. Kum fırtınası sürücülere de zor anlar yaşattı.

Cihanbeyli Kırkışla mevkiinde araçlar savruldu. Fırtınanın etkisiyle çok sayıda araç zincirleme kazaya karıştı. Kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Aksaray-Adana karayolunda da kum fırtınası çok sayıda kazaya neden oldu.

Bazı noktalarda ulaşım durma noktasına geldi. Trafik ekipleri, kara yolunda birikme yapan araçları dinlenme tesislerine yönlendiriyor.

Niğde'de kum fırtınası nedeniyle Bor-Zengen ile Çukurkuyu kara yolu geçici süreliğine trafiğe kapatıldı.

Görüş mesafesinin düştüğü Bor-Zengen yolunda bir kamyon devrildi, 6 araç kaza yaptı. Kazada 7 kişi yaralandı.