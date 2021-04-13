Kum yüklü tır otomobilin üstüne devrildi!
Tem Otoyolu Kumburgaz mevkii Ankara istikametinde kum yüklü bir tır, otomobilin üstüne devrildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Tırın dorsesinin altında kalan otomobilin sürücüsünü kurtarma çalışmaları devam ediyor.
TÜRKİYE 13.04.2021, 13:38 13.04.2021, 16:35
Tem Otoyolu Kumburgaz mevkii Ankara istikametinde kum yüklü tır bir otomobilin üstüne devrildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Tırın dorsesinin altında kalan otomobilin sürücüsünü kurtarma çalışmaları başladı. Vatandaşlar ve itfaiye ekipleri dorsedeki kumu küreklerle boşalttıktan sonra, dorse aracın üzerinden kaldırıldı.
SIKIŞAN SÜRÜCÜ KURTARILAMADI
İtfaiye ekipleri otomobil içindeki sürücüyü çıkardı. Otomobilin sürücüsü 41 yaşındaki Metin Keskin'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Öte yandan, yolun Ankara istikameti tamamen trafiğe kapandı. Ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.
Olay yerinden ilk fotoğraflar:
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