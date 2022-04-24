Kumar operasyonunda bulunan düzenek polisi bile şaşırttı

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri Güllük Mahallesi'ndeki bir dernek binasında kumar oynatıldığını tespit etti. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde adrese operasyon düzenlendi. Dernek binasında kumar oynadıkları belirlenen 48 kişiye 87 bin 312 TL para cezası uygulandı. Operasyonda gözaltına alınan S.İ. hakkında ise ‘kumar oynamak için yer ve imkân sağlama' ile ‘mühür bozma' suçlarından yasal işlem yapıldı.