Kumarbazlar rahat durmuyor! 14 kişiye 44 bin lira ceza
Bursa'da koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek, bir dernekte kumar oynadığı belirlenen 14 kişiye para cezası uygulandı.
TÜRKİYE 18.12.2020, 11:06
Bursa'da polis ekipleri, Odunluk Mahallesi Sanayi Caddesi'ndeki bir dernekte kumar oynatıldığı ihbarını aldı.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, söz konusu adres düzenlediği baskında, 1'i kadın 8 kişinin içeride kumar oynadığını, 6 zanlının da çatı ve koridorda gözcülük yaptığını belirledi.
Koronavirüsle mücadele tedbirlerini ihlal ettiği gerekçesiyle 14 kişiye 44 bin 100 lira idari para cezası uygulandı, dernek yöneticileri hakkında da adli işlem başlatıldı.
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