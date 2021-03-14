Küpeli İmam skeci imamları kızdırdı

Güldür Güldür Show'un küpeli ve parmak arası terlikli bir imamın da yer aldığı skeci imamların tepkisine neden oldu. Din adamları RTÜK'ü göreve çağırdı.

TÜRKİYE 14.03.2021, 17:44 14.03.2021, 17:46
Küpeli İmam skeci imamları kızdırdı

Show TV'de yayınlanan Güldür Güldür Show isimli eğlence programının son bölümünde yer alan bir skeç tartışmalara neden oldu.

Sekeçteki karakterlerden birinin hem imam kostümü giymesi hem de küpe ve parmak arası terlikli olması özellikle imamların tepkisini çekti.

İmamlar, din adamlarının ve dindarların bu skeçle alaya alındığını belirterek, gerekli kurumların harekete geçmesini istedi.

"DİN GÖREVLİLERİ VE DİNDARLAR ALAYA ALINDI"

Sarık ve cübbe giyilerek din, din görevlileri ve dindarların alaya alındığını söyleyen Türk Diyanet Vakıf-Sen Bursa Şube Başkanı Hilmi Şanlı, "Bu hadsizliktir, saygısızlık ve edepsizliktir protesto ediyoruz. Milli manevi ve bizi biz yapan değerlerimizi aşağılayan aşağılıkları kınıyor ve dindarlardan özür dilemeye davet ediyorum. İslam dinine karşı her türlü hadsizlik, aşağılık ve edepsizliği başta sayın RTÜK Başkanı olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlar görür ve gereğini yapar diye bekliyoruz.

Güldür Güldür ün skeci imamları kızdırdı #1

"SOYTARININ BİRİNE İMAM KOSTÜMÜ GİYDİRMİŞLER"

Soytarının birine imam kostümü giydirilmiş şaklabanlık yapıyor. İmamlık gibi kutsal bir değerimizle dalga geçildiği apaçık görülüyor. Bu kişilerin ne yapmaya çalıştıkları Türk milleti tarafından çok iyi görülüyor. Dini, milli ve ahlaki değerlerimizle adeta dalga geçen bu zihniyete, programlarının izlenmemesiyle beraber tepki gösterileceğine inanıyorum. Bu asil millet Hz. Peygamberimizin mesleği olan imama ve imamlığa sahip çıkacaktır. ’Güldür Güldür Show’ programında sözde sanatçının birine imam kostümü giydirilerek kulağında küpesi ayağında parmak arası terlikle, imam görünümündeki kişiliğe şaklabanlık yaptırarak Türk milletinin dini değerleriyle dalga geçiliyor.

Güldür Güldür ün skeci imamları kızdırdı #2

"RTÜK'Ü GÖREVE DAVET EDİYORUZ"

Türk Diyanet Vakıf-Sen olarak RTÜK’ü göreve davet ediyoruz. Bir imamın namaz kıldırma esnası haricinde, sarık cüppe giyip dolaşması dahi kanunen yasak. Tüm camia olarak, güya, birkaç kişiyi güldürme adına, bu tür soytarılık gösterileri yapanları, buna göz yuman TV kanallarını şiddetle uyarıyor ve kınıyorum. Kanal yetkililerinden bu sözde zavallı programı kaldırmalarını bekliyoruz. Müslüman milletimizin gözünün içine baka baka değerlerimiz ayaklar altına alınıyor adına da show denilerek kahkaha attırılıyor. Müslüman bir ülkede Müslümanlar için Peygamber mesleğinin varisi konumundaki din görevlisinin camide Cemaate namaz kıldırırken giydiği elbiseyi TV’de show malzemesi yaparak Türk milletinin dini değerlerini ve dini inançlarını bazı alçak herifler alaya alıyor. RTÜK ise her zamanki gibi uyuyor. RTÜK’ü dini değerlerimize yapılan hakaret karşısında göreve davet ediyoruz" dedi.

Güldür Güldür ün skeci imamları kızdırdı #3

"DİNİ DEĞERLERİMİZE DÜŞMAN OLANLARIN KARŞISINDAYIZ"

"Bu konuyu kimse alaya alamaz, aşağılayamaz, dalga geçemez" diyen Şanlı, şöyle devam etti:

"Dinimiz asla sahipsiz değildir. Dini değerlerimize düşman olanların da karşısındayız. Öyle bir süreçten geçiyoruz ki bir Müslüman olarak her platformda içimizi acıtan şeylerle karşılaşıyoruz. Bu kendini bilmez şaklabanlar, buna nasıl cüret edebiliyorlar. Günümüzde bizim kutsal değerlerimize o kadar çok saldırılıyor ki maalesef bizler de Müslümanlar olarak adeta artık bunları kanıksadığımız için midir nedir bilemiyorum ama neticede sesimiz de çıkmıyor. Bizler sessiz kaldıkça da bu soytarılar bizim kutsallarımızı ayaklar altına almaktan zerre kadar çekinmiyorlar.

RTÜK yetkilileri Türk milletine karşı görevlerini yerine getirmek istiyorlarsa, 82 milyonun razı olduğu, genel kabul olan programlara onay vermelidir. Vazifeleri de zaten budur. Herkes yaptığı hatanın incinen gönüllerin cezasını bulmalıdır. Rahatsız olan Müslüman Türk milleti, görevini yapmayan RTÜK’ten ve ahlaksız TV’den, ayrıca onları denetleyenlerden de edepsizlere karşı göreve davet ediyoruz.

Edepsizlik sanat olamaz. Bu hadsizliktir, saygısızlık ve edepsizliktir protesto ediyoruz. Milli manevi ve bizi biz yapan değerlerimizi aşağılayan kim varsa kınıyoruz."

Güldür Güldür ün skeci imamları kızdırdı #4

Güldür Güldür ün skeci imamları kızdırdı #5

#imam #RTÜK #skeç
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