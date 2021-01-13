Kuraklığa karşı kritik hamle! 48 ile yapılacak! işte liste...

Tarım ve Orman Bakanlığı, geliştirdiği projeler ile suyun bir damlasını dahi boşa harcamayacak şekilde planlanmasını gerçekleştiriyor. Yarı kurak iklim kuşağında yer alan Türkiye’de, iklim değişikliği, nüfus artışı ve ekonomik büyüme nedeniyle su kaynakları artan bir tüketimden dolayı alarm veriyor. Su kaynaklarının yeraltında depolaması yöntemi denenerek, Türkiye’nin iklim değişikliğine karşı direncinin artırılması hedefleniyor.

Hazırlanan “Yeraltısuyu Suni Besleme ve Yeraltı Barajları Eylem Planı” ile yarı kurak coğrafyada bulunan Türkiye’de su rezervine katkıda bulunulması maksadıyla 2023 yılına kadar 100’ün üzerinde yeraltı barajı ve suni besleme tesisi inşa edilecek.

MALİYETİ DÜŞÜK, VERİMİ YÜKSEK

Yeraltı barajları yeraltı suyu akımına karşı geçirimsiz bir perde oluşturmak suretiyle genellikle topoğrafyanın ve jeolojinin uygun olduğu vadialüvyonlarında veya sahil akiferlerinde inşa ediliyor. Yer üstüne inşa edilen klasik barajlara oranla daha düşük maliyete gerçekleştirilen yeraltı barajları, yurt dışında gelişmiş ülkelerde çok sayıda inşa edildi.

YER ALTINDAN İÇME SUYU SAĞLANIYOR

Yeraltı barajları ile yüzey sularının buharlaşma kayıplarının ve kamulaştırma maliyetinin minimize edilerek yer altı suyuna iletilmesi, bu vesileyle yer altı suyunun rezerv ve kalite açısından korunarak temiz içme suyu sağlanıyor.

25 YERALTI BARAJI TAMAMLANDI

Geçen yıl 19 yeraltı baraj projesi tamamlandı. Bu ayın sonuna kadar 6 proje daha tamamlanarak tamamlanan proje sayısı 25’e ulaşacak. 17 adedi inşaat, 8 adedi ihale, 50 adedi ise plan, proje aşamasında.

40 MİLYON METREKÜP SU DEPOLANACAK

Üç yılda tamamlanması beklenen 100 yeraltı barajı ve YAS Suni Besleme Projesi’nin toplam maliyeti 1 milyar TL olarak öngörülüyor. Projelerin tamamlanmasıyla, 40 milyon m3 su depolama, 600 bin kişiye içme suyu, 60 bin dekar arazinin sulanması, 45 milyon TL gelir artışı sağlanacak.

BU İLLERE YAPILACAK

Son yıllarda etkisini daha fazla hissettiren kuraklığa karşı da çok önemli bir katkı sağlayacak olan proje kapsamında 2023 yılı sonuna kadar yapılacak olan en az 100 yeraltı barajı ve YAS Suni Besleme Projesi"nin dağılımı şöyle:

Adana: 3

Adıyaman: 1

Afyonkarahisar: 4

Amasya: 1

Ankara: 4

Antalya: 5

Ardahan: 1

Artvin: 4

Aydın: 6

Balıkesir: 2

Bartın: 1

Bayburt: 1

Burdur: 1

Bursa: 4

Çanakkale: 2

Çankırı: 3

Denizli: 4

Diyarbakır: 2

Elazığ: 5

Erzincan: 1

Erzurum: 3

Eskişehir: 2

Hatay: 1

Isparta: 1

Kahramanmaraş: 1

Karabük: 1

Karaman: 1

Kars: 1

Kastamonu: 1

Kayseri: 4

Konya: 5

Kütahya: 2

Malatya: 3

Manisa: 3

Muğla: 1

Nevşehir: 1

Niğde: 1

Osmaniye: 1

Samsun: 3

Sinop: 1

Sivas: 1

Şanlıurfa: 1

Tekirdağ: 1

Trabzon: 1

Tokat: 1

Uşak: 1

Van: 1

Yalova: 1