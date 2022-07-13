Kurban Bayramı'nın acı bilançosu
Arefe günü de dahil olmak üzere 5 günde trafik kazalarında 31 kişi hayatını kaybetti.
TÜRKİYE 13.07.2022, 10:32
4 günlük Kurban Bayramı bitti, bayram tatili hala sürüyor.
Arefe günü de dahil olmak üzere 5 günde ölümlü trafik kazaları meydana geldi.
31 can kaybı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ilk günden bu yana can kayıplarının bilançosunu açıkladı, "Dikkatli olun" uyarısında bulundu.
Bakan Soylu, bugün de toplamda can kaybı sayısının 31 olduğunu duyurdu.
Son 10 yılın verileri
Ülke geneli son 10 yılda 9 günlük bayram tatillerinde; günlük ölümlü kaza ortalamasının 12, can kaybının da 15 olduğunu hatırlatan Bakan Soylu, 2022’de bu sayıların oldukça azaldığı ifade etti.
2022'de sayı oldukça düştü
Bakan Soylu, bu bayram arefe de dahil olmak üzere günlük ölümlü kaza ortalamasının 4, can kaybının da 6 olduğunu belirtti.
İçişleri Bakanı, son uyarısına da “Dönüş yolculuğunuz kemerli olsun” diyerek yaptı.
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