Kurban Bayramı yaklaşırken mangal kömürlerine de talep arttı
Kurban Bayramının yaklaşmasıyla birlikte demirciler çarşısında hareketli günler yaşanıyor.
TÜRKİYE 30.06.2022, 13:22 30.06.2022, 17:35
Kurban Bayramına doğru mangal kömürlerine de talep arttı.
Bayramda evinde, parkta, bahçede mangal keyfi yapmak isteyen vatandaşlar kömürcülerin yüzünü güldürüyor.
Bayram hazırlığına başlayan kömürcü esnafı vatandaşların kurban bayramında mangal kömürünü karşılamak için çalışmalarına hız verdi.
Kömürcü esnafı vatandaşlara alışverişlerinde son güne kalmamaları içinde uyarılarda bulundu.
Namaz Vakti 30 Haziran 2022
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|44
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