Kurban yakalama timi
Kurban Bayramı'nda kaçan hayvanları, kementli atlı görevlilerin yanı sıra drone ve ATV yardımıyla yakalayacak.
TÜRKİYE 11.07.2021, 13:30 11.07.2021, 15:53
Bayram öncesi 7'si silahlı, biri atlı, biri ATV motorlu, biri de drone kullanıcısı 10 kişilik ekip, kaçan kurbanlıkların doğru ve etkili müdahale teknikleriyle yakalanması için antrenman yapıyor.
Kaçan kurbanlıklara halkayla kement atmayı ve uyuşturucu silahla nasıl müdahale edileceğini uygulamalı öğrenen ekip, günde 2 kez koşunun yanı sıra şınav ve mekik çekme gibi fiziksel dayanıklılığı artıran çalışmalar gerçekleştiriyor.
Araçların giremediği dar sokaklarda kaçan kurbanlıkları atlı ekip ve drone ile havadan takip etmeyi hedefleyen tim, bayrama kadar hazırlıklarını tamamlayacak.
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