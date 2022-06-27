Kurbanlık alım ve kesiminde nelere dikkat edilmeli?

Kurbanlıkların belli evraklara sahip olması gerektiğini belirten Bayhan, "En başta hayvanın pasaportu olması gerekiyor” ifadelerine yer verdi.

"Kulak küpesini sistem üzerinden sorguladıklarında hayvana ait bütün bilgilere ulaşabilirler. Bugüne kadar yapılan aşıları, sağlık problemi yaşadıysa buna ilişkin ve yaşına dair önemli bilgileri buradan takip edebilirler. Pazara gelenler kurbana baktıklarında hayvanın genel duruşunun düzgün olmasına dikkat etsinler. Dört ayağı üzerinde rahatlıkla durabilen, tüyleri parlak, bakışları canlı, kulak, boynuz ve kuyruk gibi bölgelerini sağlam olmasına bakmalılar. Hayvanın ağzından, burnundan ve kulaklarından akıntı gelmemeli. Solunum güçlüğü çekmemesi önemli."