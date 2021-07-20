Kurbanlık dana markete daldı
İstanbul Küçükçekmece’de kurbanlık dana sahibinin elinden kurtularak akaryakıt istasyonunun marketine daldı. Markette bulunanlar şaşkınlık yaşarken, ilginç anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
TÜRKİYE 20.07.2021, 13:09 20.07.2021, 16:14
Olay, İstanbul Küçükçekmece’deki bir akaryakıt istasyonunun marketinde yaşandı.
Sahibinin elinden kaçan kurbanlık, akaryakıt istasyonunun marketine daldı. Market çalışanları ve markette bulananlar neye uğradığını şaşırdı.
Kurbanlığın sahibi, elinden kaçırdığı hayvanın gözlerini yanında getirdiği bez ile bağlayarak sakinleştirdi.
Kurbanlık hayvan marketten çıkarıldı ve araca bindirilerek kesim yerine götürüldü.
Olayda yaralanan kimse olmazken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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