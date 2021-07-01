Kurbanlık keçi trafiği birbirine kattı
Bursa'da sahibinin aracından kaçan keçi, sürücülere zor anlar yaşattı. Keçinin trafikteki halleri kameraya yansıdı.
TÜRKİYE 01.07.2021, 13:24 01.07.2021, 16:02
Bursa'da bir kişi kurbanlık için aldığı keçiyi otomobilinin arka koltuğuna yerleştirdi. Kurbanlık keçi, İnegöl ilçesinde duran aracın kapısı açılınca kaçtı.
Araçlar arasında yönünü şaşıran keçi, trafiği de birbirbirine kattı. Keçiyi gören sürücüler ani fren yaptı. Bir iş yerine giren hayvan, vatandaşlar tarafından dakikalar süren kovalamaca sonucu yakalandı.
Vatandaşlar yakaladıkları keçiyi İnegöl Belediyesine getirerek, sahibi bulunması için teslim etti.
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