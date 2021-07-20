Kurbanlık kesiminde silahlı kavga çıktı, 2 kişi yaralandı

Atakum ilçesi Büyükkolpınar Mahallesi'nde saat 12.00 sıralarında meydana gelen olayda, Sinan Y. ve akrabası Sunay Ö, bayram namazından sonra kurbanlık kesmek için Sinan Y'nin evinin önüne geldi.

BİR YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Eray Ö. ve Necati Ö. kardeşler, önceden aralarında husumet olduğu öne sürülen akrabaları Sinan Y. ve Sunay Ö. ile karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahların kullanıldığı kavgada Sinan Y. ve Sunay Ö, yaralandı. Sinan Y. komşusunun aracıyla Sunay Ö. ise sağlık ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kalça ve bacak bölgelerinden yaralanan Sinan Y'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

YARALI YAKINLARI, AMBULANSIN CAMINI KIRDI

Olaydan sonra hastaneye gelen yaralı yakınları ise ambulansın arka kapısının camını kırdı. Kavganın ardından Eray Ö. ve Necati Ö. kardeşler, Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

"BURAYA NEDEN GELDİM" DİYE SORDU

Öte yandan olay sonrası fenalaşan yaralıların akrabalarından Havva Ö'nün de ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilirken, "Ben buraya neden geldim" diye sorduğu öğrenildi. Havva Ö. de tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.