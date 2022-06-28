Kurbanlık pazarında hareketlilik başladı!

Koronavirüs Salgını Sonrası Pandemisiz İlk Kurban Bayramı’nda Satıcılar Çok Umutlu.

Özellikle hafta sonuna yoğunlaşan satıcılar yavaş yavaş kurbanlıklarını yerleştirme telaşına girdi.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan satıcılar, bu bayramdan çok umutluyuz dedi.