Kurşun yağmuruna tutulan anne, evladının kollarında can verdi

Samsun'un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi Akbalık Sokak'ta sabah saat 07.15'te 'eşine şiddet uyguladığı' iddiasıyla evden uzaklaştırma kararı verilen Bülent Cenikli (44), işe gitmek için evden dışarı çıkan 18 yıllık eşi 2 çocuk annesi Ayşe Cenikli'ye apartmanın girişindeki merdivenlerden inerken kurşun yağdırdı.Kafasından vurulan ve ağır yaralanan Ayşe Cenikli 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

"EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUZ"

Bu olayların son bulmasını temenni eden komşu Ferhan Eroğlu, "Kime güveneceğimizi şaşırdık. Kavgaları çok oluyordu, ara sıra uzaklaştırması oluyordu. Çocuklarını da görüyordu. Ben bu olayın ardından şok oldum, apartmana saklamış dediler. Bu olaylara susmamalıyız, artık kadın olmaktan korkuyorum. Sokakta gezmeye korkar olduk. En ağır cezayı almasını istiyoruz. Çok iyi bir kadındı, 2 çocuğu vardı. 'Çocuklarımı göremiyordum' demiş ama çocuklarını görüyordu. Çok temiz bir kadındı, dün gece sabaha kadar hiç durmadan evi temizledi. Sonra balkonda uzun süre oturdu, çok düşünceliydi" ifadelerini kullandı.

"UYURKEN BENİ ÖLDÜRECEK DİYE AKLIM GİDİYOR' DERDİ"

Her gün kavga ettiklerini anlatan Hatice Bektaşoğlu ise şöyle konuştu: "Sokaklar inliyordu. O nedenle 2 haftada 1 uzaklaştırma alıyordu ama adam eve girip çıkıyordu. Hatta dün akşam evinin kapısının kilidini değiştirdi. Sahurda gelmiş, apartmanda saklanmış kadını ise giderken öldürdü. Gözümüzün önünde öldü, 'çocukları göremiyordum' demiş. Çocukları görüyordu, yalan konuşuyor. Çalışmasına da karşıydı, kıskanıyordu. Allah ıslah etsin. Ayşe, eşinden çok korkuyordu. 'Gece uyurken beni öldürecek diye aklım gidiyor' derdi. Ayşe, 15 gün annesinde kaldı. Sonra geldi, kapısının kilidini değiştirdi. 17 yaşındaki çocuğunun kucağında öldü" dedi.

"KORKUDAN HEP ANNESİNDE KALIYORDU"

Ayşe Cenikli'nin hayat dolu biri olduğunu ifade eden Zeliha Sak ise "Biz onla gezilere giderdik. Ortamın neşesiydi ama hep bu korkuları vardı, kocasından çekinirdi. Adam ruh hastasıydı, bir gün 'hadi gezmeye gidin' derdi. Sonra fikrinin değiştirirdi, kadının burnundan getirirdi. En son pazar günü görüştük, boşanmak istediğini, ancak hep barıştırdıklarını anlattı. Ayşe'mize yazık oldu. Artık bu son olsun, yapanın yanına kar kalmasın. Resmen sıramızı bekliyoruz. Dün korkudan kapısının kilidini bile değiştirmiş, zaten korkudan hep annesinde kalıyordu. 2 gündür temizlik yapıyordu, her şeyini yıkadı, astı" dedi.