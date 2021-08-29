Kurt ağıla girdi; 40 koyun öldü, 6 koyun yaralı
Erzurum'un Oltu ilçesinde Erol Varol’a (48) ait ağıla giren kurdun saldırdığı koyunlardan 40'ı öldü 6'sı yaralandı.
TÜRKİYE 29.08.2021, 10:15
İlçe merkezindeki Şehitler Mahallesi'nde Erol Varol'un yeğeni Akın Barış Varol (18) koyunları yaylada otlatmak için saat 06.00 sıralarında ağıla geldi.
Varol, 110 koyunun bulunduğu ağılın kapısı önünde yatan 2 koyunu gördü. Varol, içeri girdiğinde ise çok sayıda koyunu ölü buldu.
Varol, amcasını arayarak durumu bildirdi.
Ağıla giren kurdun 110 koyundan 40'ını öldürdüğünü 6'sını da yaraladığını söyleyen Erol Vural, "Tek geçim kaynağımız sahip olduğum bu koyunlardı. Mahvoldum" diye konuştu.
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