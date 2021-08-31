Kurt sürüsü ağıla saldırdı: 30 hayvan telef oldu

Korkuteli'ne bağlı Kevzer Mahallesi'nde saat 04.00 sıralarında Ramazan Demirayak'a ait ağıla kurt sürüsü girdi.

İçeriye giren kurtlar 25 koyunu parçaladı, 8 koyunu da yaraladı.

5 kuzuyu alıp dere yatağına götüren kurtlar, parçaladıkları kuzuları yedi.

"Toprağı kazarak içeri girmişler"

Yaklaşık 45-50 bin lira zararı olduğunu söyleyen Ramazan Demirayak, "Sabaha karşı köpeklerin havlaması üzerine ağıla girdim. 25 koyunumuz telef olmuştu. Kurtlar tellerin altından toprakları kazarak içeri girmiş. 25 koyunun iç organlarını çıkarmış. 5 kuzuyu da dere içinde parçalayarak yemiş" dedi.