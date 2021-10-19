Kurtçuk televizyon ekranının içine yuva yaptı, aile neye uğradığını şaşırdı

Olay, Çaydaçıra Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Hacer Atıcı (49), bir yıl önce televizyon aldı. Geçtiğimiz gün çocukları ile birlikte televizyon izlerken ekranın için bir karartı olduğunu fark eden Atıcı, dikkatli bakınca cismin kurtçuk olduğunu fark etti. Bunun üzerine aile, durumu teknik servise bildirdi. Eve gelen teknik servis, ekranın içinde kurtçuğun yuva yaptığını tespit etti. Ekip daha sonra televizyonun içinde bulunan kurtçuk ve yuvasını çıkarttı.

Televizyonu geçtiğimiz yıl aldıkları ifade eden Hacer Atıcı, "Kurtçuğu 15 gün önce fark ettik. Televizyon izlerken ben ekranda toz olduğunu zannettim, kalkıp silmek istedim. Daha sonra kedimiz ekranda kurtçuğu görünce patilemeye başlamış. Çocuklar detaylı inceleyince kurtçuğun oynadığını fark etti. Biz de durumu teknik servise bildirdik. Teknik servis gelip çıkardı" dedi.

Durumu teknik servise anlattıklarında çok şaşırdıklarını dile getiren Atıcı, "Daha önce böyle bir şey ile karşılaşmadıklarını bize söylediler. Hatta orda bir bayan siz yanlış görüyorsunuz, toz falandır dedi. Biz de hayır dedik, aşağı yukarı hareket ediyor dedik. Gelip bakınca onlarda çok şaşırdılar. Çıkardılar, içinde kurtçuk yuva yapmış" diye konuştu.