Kurtuluşa atılan adımın 102. yılı

Kurtuluşa atılan adımın 102'nci yıldönümü olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, tüm Türkiye'de coşkuyla karşılanıyor.

Mustafa Kemal Atatürk kurtuluş mücadelesini başlatmak için 19 Mayıs 1919 tarihinde Anadolu'ya ilk adımını atmış ve Samsun'da başlayan zorlu yolculuk 23 Nisan 1920'de Birinci Meclis'in kuruluşu, 29 Ekim 1923'de de Cumhuriyetin ilanıyla son buldu.

19 Mayıs 1919, Türk ve dünya tarihine yön veren, milli uyanışımızın sembolü, bağımsızlığından asla vazgeçmeyen Türk Milletinin toprak, vatan ve ezan uğruna verdiği mücadelede umutların inanca dönüştüğü, kurtuluş ateşinin yakıldığı tarihtir.

KURTULUŞUN 102. YILI

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, geçen sene de olduğu gibi koronavirüs salgınının gölgesinde kutlanacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve beraberindeki heyet, Atatürk'ün mozolesini ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çevrimiçi olarak 81 ilden lise öğrencileri ile buluşacak.

Siyasi parti yetkilileri de Anıtkabir'i ziyaret edecek.

19.19'DA İSTİKLAL MARŞI OKUNACAK

Fener alayları, okul programları, ışık gösterileri ve açık hava etkinlikleri koronavirüs tedbirleri nedeniyle yapılmayacak.

Akşam saat 19.19’da tüm Türkiye’de aynı anda evlerden, balkonlardan ellerde ay yıldızlı bayraklarla hep bir ağızdan İstiklal Marşı okunacak.