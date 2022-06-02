Kuryenin motosikletindeki sipariş çalındı
İki farklı adres için siparişe çıkan kurye, birinci siparişi teslim ederken ikinci siparişi çaldırdı. Çalınma anları, güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul'da son zamanlarda motosiklet ile sipariş götüren kuryeler hırsızlık olaylarıyla çok sık karşılaşıyor.
Geçtiğimiz cumartesi günü saat 21.30'da Sultangazi'deki Malkoçoğlu Mahallesi'nde bulunan iki farklı adrese siparişleri getiren motokurye, ilk siparişini vermek üzere bir binaya girdi.
Bu sırada sokakta bulunan iki kişi, motokurye Resul Yıkıcı'nın binaya girmesini fırsat bilerek, sepette bulunan ikinci siparişi çalmak için harekete geçti.
Sepetindeki ikinci sipariş çalındı
Şüphelilerden biri, motokuryenin binadan çıkıp, çıkmadığını anlamak için yürüyormuş gibi yaparak, binaya baktı. Daha sonra motosikletin yanına gelen kişi, sepetteki ikinci siparişi çaldı. Ardından sokağın başında bekleyen arkadaşıyla kaçtı.
Güvenlik kamerasından izledi
İlk siparişini teslim eden kurye, binadan çıktıktan sonra sepetteki siparişi kontrol etti. Siparişin yerinde olmadığını gören Resul Yıkıcı, şaşkınlık yaşadı.
Çevredekilere motosikletin sepetindeki siparişin yerinde olmadığını ve görüp, görmediklerini soran kurye, daha sonra bir iş yerinin güvenlik kameralarını izlediğinde ikinci siparişin çalındığını gördü.
"Paket çalma olaylarıyla çok sık karşılaşıyoruz"
O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, yaklaşık 10 yıldır motokuryelik yapan Resul Yıkıcı, "Paket çalma olaylarıyla çok sık karşılaşıyoruz. Genelde iki yan binaya iki farklı sipariş veriyorlar. Kurye ilk siparişi teslim ettiğinde, siparişi verenler ikinci siparişi çalıyor. Bunlara çok dikkat etmeye çalışıyoruz. Bazı bölgelerde bu çok sık oluyor. Bununla ilgili motokurye arkadaşlarımızı uyarıyoruz. Ama yine de bunun önüne geçemiyoruz. Son yaşanan olayın tesadüfen geliştiğini düşünmüyorum. Bu işi devamlı yaptıklarını düşünüyorum. Çünkü meslektaşımız binaya girer girmez, sokakta bulunan kişi gelip paketi hemen alıp kayboluyor. Çalınan siparişlerin masrafını çalışmış olduğumuz firmalar karşılıyor." dedi.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|38
|81
|2. Fenerbahçe
|38
|73
|3. Konyaspor
|38
|68
|4. Başakşehir
|38
|65
|5. Alanyaspor
|38
|64
|6. Beşiktaş
|38
|59
|7. Antalyaspor
|38
|59
|8. Karagümrük
|38
|57
|9. Adana Demirspor
|38
|55
|10. Sivasspor
|38
|54
|11. Kasımpaşa
|38
|53
|12. Hatayspor
|38
|53
|13. Galatasaray
|38
|52
|14. Kayserispor
|38
|47
|15. Gaziantep FK
|38
|46
|16. Giresunspor
|38
|45
|17. Rizespor
|38
|36
|18. Altay
|38
|34
|19. Göztepe
|38
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|38
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|36
|70
|2. Ümraniye
|36
|70
|3. Bandırmaspor
|36
|62
|4. İstanbulspor
|36
|60
|5. Erzurumspor
|36
|58
|6. Eyüpspor
|36
|57
|7. Samsunspor
|36
|51
|8. Boluspor
|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
|4. Tottenham
|38
|71
|5. Arsenal
|38
|69
|6. M. United
|38
|58
|7. West Ham United
|38
|56
|8. Leicester City
|38
|52
|9. Brighton
|38
|51
|10. Wolverhampton Wanderers
|38
|51
|11. Newcastle
|38
|49
|12. Crystal Palace
|38
|48
|13. Brentford
|38
|46
|14. Aston Villa
|38
|45
|15. Southampton
|38
|40
|16. Everton
|38
|39
|17. Leeds United
|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
|7. Villarreal
|38
|59
|8. Athletic Bilbao
|38
|55
|9. Valencia
|38
|48
|10. Osasuna
|38
|47
|11. Celta Vigo
|38
|46
|12. Rayo Vallecano
|38
|42
|13. Elche
|38
|42
|14. Espanyol
|38
|42
|15. Getafe
|38
|39
|16. Mallorca
|38
|39
|17. Cadiz
|38
|39
|18. Granada
|38
|38
|19. Levante
|38
|35
|20. Deportivo Alaves
|38
|31