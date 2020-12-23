Küs dedesiyle büyükannesini barıştırmak için CİMER'den yardım istedi

Aksaray'da 3 aydır küs olan dedesiyle büyükannesini barıştırmak isteyen Burcu Karip, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezinden (CİMER) yardım istedi. Bunun üzerine harekete geçen Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, küs çifti barıştırdı.

TÜRKİYE 23.12.2020, 12:11
Küs dedesiyle büyükannesini barıştırmak için CİMER'den yardım istedi

Burcu Karip, 16 Aralık'ta Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER), 75 yaşındaki dedesi Mehmet ile 70 yaşındaki büyükannesi Güllü Karip'in 3 aydır küs olduğunu, birbirlerini sevdiklerini ancak barışmadıklarını aktardı.

Büyükannesinin evini terk ederek başka bir torununda yaşamaya başladığını anlatan 21 yaşındaki Karip, çifti barıştırmak için Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'dan da yardım istediğini söyledi.

CİMER'in, talep yazısını Aksaray Valiliğine göndermesi üzerine, Aksaray Valisi Aydoğdu, torun Karip ile görüşerek, büyükanne Güllü Karip'in kaldığı eve gidip isteklerini dinledi.

Dede Mehmet'le de görüşen Aydoğdu, küsleri barıştırarak, torun Burcu Karip'in isteğini yerine getirdi.

Küs dedesiyle büyükannesini barıştırmak için CİMER'den yardım istedi

"Her ailede olabilecek konuları çözerek onları barıştırdık"

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Burcu Karip'in, CİMER'e dedesiyle büyükannesinin küs olduğunu ve barıştırmak için Aksaray Valisinin gelmesi gerektiğini belirten bir yazı yazdığını söyledi.

Talebi okuduğunu ve çok samimi bulduğunu anlatan Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Burcu yanımızda çok içten bir konuşma yaptı. Bizler de bu duruma kayıtsız kalamadık. Burcu'yu da yanımıza alarak, büyükannemizin yanına gittik. Onları barıştırdık. Biz hep çocuklarımıza ve gençlerimize irfan sahibi ailelerin evliliklerini örnek gösteriyoruz. Aile bizi evlerinde misafir etti, bizleri kırmadı. Aradaki ufak tefek, her ailede olabilecek konuları çözerek onları barıştırdık. Evlilik müessesesi belirli bir yaştan sonra kökleri sağlam bir duruma dönüşüyor. Artık dedemiz ve ninemiz evlerinde birbirlerine yaslanacak. Daha mutlu ve huzurlu olacaklar inşallah. Biz zaten çok bir şey yapmadık. Torunlarının samimiyeti tüm problemleri çözdü. Bu vesileyle aradaki buzları eritmiş olduk. İnşallah bundan sonra herhangi bir sıkıntı olmayacak."

"Kısa bir sürede küsleri barıştırdık"

Burcu Karip ise dedesi ve babaannesinin bir türlü barışmadığını, son çare olarak CİMER'e başvuruda bulunduğunu ifade etti.

Çok kısa süre sonra valilikten kendisine dönüş olduğunu anlatan Karip, "Şu anda Vali Aydoğdu ile birlikte küsleri barıştırmaya geldik. Her şey yolunda gitti. Sağ olsun kendisi bana çok yardımcı oldu. Kısa bir sürede gelerek küsleri barıştırdık. Kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi.

#büyükanne #Dede #CİMER
Yorumlar (0)
10°
az bulutlu
Namaz Vakti 23 Aralık 2020
İmsak 06:10
Güneş 07:37
Öğle 12:36
İkindi 15:05
Akşam 17:25
Yatsı 18:47
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 13 26
2. Galatasaray 12 23
3. Fenerbahçe 13 23
4. Beşiktaş 12 22
5. Gaziantep FK 12 21
6. Hatayspor 12 21
7. Karagümrük 13 20
8. Malatyaspor 12 19
9. Göztepe 13 18
10. Kasımpaşa 13 18
11. Trabzonspor 13 17
12. Antalyaspor 13 17
13. Konyaspor 12 15
14. Başakşehir 12 15
15. Rizespor 12 15
16. Sivasspor 12 14
17. Gençlerbirliği 12 12
18. Kayserispor 12 10
19. Ankaragücü 12 9
20. Denizlispor 12 9
21. Erzurumspor 13 9
Takımlar O P
1. Giresunspor 15 29
2. Ankara Keçiörengücü 15 27
3. Samsunspor 15 27
4. Tuzlaspor 14 27
5. Altınordu 15 27
6. Altay 14 26
7. Adana Demirspor 14 25
8. İstanbulspor 13 22
9. Bursaspor 15 21
10. Bandırmaspor 15 18
11. Ümraniye 15 17
12. Menemen Belediyespor 14 15
13. Balıkesirspor 14 15
14. Boluspor 14 13
15. Akhisar Bld.Spor 14 13
16. Adanaspor 11 12
17. Ankaraspor 14 9
18. Eskişehirspor 15 3
Takımlar O P
1. Liverpool 14 31
2. Leicester City 14 27
3. M. United 13 26
4. Everton 14 26
5. Tottenham 14 25
6. Southampton 14 24
7. Man City 13 23
8. Chelsea 13 22
9. Aston Villa 12 22
10. West Ham 13 21
11. Wolverhampton 14 20
12. Newcastle 13 18
13. Crystal Palace 14 18
14. Leeds United 14 17
15. Arsenal 14 14
16. Burnley 13 13
17. Brighton 14 12
18. Fulham 14 10
19. West Bromwich 14 7
20. Sheffield United 14 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 12 29
2. Real Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 26
4. Villarreal 14 25
5. Barcelona 13 21
6. Granada 13 21
7. Sevilla 12 20
8. Celta de Vigo 14 19
9. Cádiz 14 18
10. Athletic Bilbao 14 17
11. Getafe 13 16
12. Real Betis 14 16
13. Valencia 14 15
14. Eibar 14 15
15. Levante 13 14
16. Elche 12 14
17. Deportivo Alaves 14 14
18. Real Valladolid 14 14
19. Huesca 14 11
20. Osasuna 13 11