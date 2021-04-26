Kuşadası'nda 4.0 büyüklüğünde deprem!
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde deprem meydana geldi.
TÜRKİYE 26.04.2021, 23:13
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan depremin büyüklüğü 4.0 olarak kaydedildi.
AFAD'dan edinilen bilgiye göre, merkez üssü Kuşadası Körfezi olan deprem saat 22.21'de kaydedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremin derinliği 7.78 km şiddeti ise 4.0 olarak kaydedildi.
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