Kuşadası'nda bir işçi göçen toprağın altına kaldı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir işçi meydana gelen göçüğün altında kalırken, ekiplerin işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.
TÜRKİYE 25.12.2021, 19:18
Olay, saat 18.30 sıralarında Değirmendere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede işçilerin çalıştığı sırada göçük meydana geldi. Bu sırada bir işçi göçüğün altında kaldı. Diğer işçiler ise kendi imkanları ile kurtulmayı başardı.
Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve AFAD ekipleri toprak altında kalan işçiyi çıkarabilmek için çalışmalarını sürdürürken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.
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