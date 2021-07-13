Küstah! Adana'da Türk bayrağına çirkin saldırı

Adana'da iş yerine asılı Türk Bayrağı'nı koparıp çöpe atması güvenlik kamerasına yansıyan kadın, polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan kadın gazetecilerin bayrağını neden attınız sorusuna, “Çok keyifliydim, çok neşeliydim o yüzden attım” dedi.

TÜRKİYE 13.07.2021, 18:02 13.07.2021, 18:30


Adana'da iş yerine asılı Türk Bayrağı'nı koparıp çöpe atması güvenlik kamerasına yansıyan kadın gözaltına alındı.

Merkez Seyhan ilçesinde, av bayisinin önünde asılı Türk Bayrağı, bir kadın tarafından bulunduğu yerden koparıldı.

Kadın, kopardığı bayrağı çöp kutusuna attıktan sonra uzaklaştı.

Olayı haber alan polis ekipleri, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak eşkalini belirlediği kadını yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, olayın şüphelisi M.D'yi kaldığı adresi tespit ederek yakaladı.

Gözaltına alınan kadın, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, kadın bayrağı asılı olduğu yerden kopardıktan sonra çöp kutusuna atıp bölgeden uzaklaşıyor.

#saldırı #Türk Bayrağı #Adana
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