Kutlamada çarşı karıştı, bekçiler mermi yağdırdı!
2-1'lik galibiyetle şampiyon olan Beşiktaş taraftarları yasağı delerek kutlama yaptı. Beşiktaşlı taraftarların şampiyonluk kutlamalarına müdahale eden bekçiler havaya defalarca ateş açtı.
TÜRKİYE 16.05.2021, 09:51
Beşiktaş'ın Göztepe'yi deplasmanda 2-1 yenmesinin ardından, sokağa çıkan siyah-beyazlı taraftarlar, konvoylar eşliğinde Beşiktaş ilçesine geldi.
TARAFTARLARIN BİR KISMI BEŞİKTAŞ ÇARŞI'DA KUTLAMA YAPTI
Stat etrafında toplanarak meşalelerle şampiyonluk sevincini yaşayan taraftarların bir kısmı ise Beşiktaş Çarşı'da şampiyonluk kutlamalarına devam etti.
GÜVENLİK GÜÇLERİ HAVAYA ATEŞ AÇTI
Siyah-beyazlı taraftarlar, İstanbul'un farklı ilçelerinde de şampiyonluk coşkusunu yaşadı. İstanbul Eyüpsultan'da Beşiktaşlı taraftarların şampiyonluk kutlamalarına müdahale eden güvenlik güçleri havaya ateş açtı.
BEKÇİLERE TEPKİ GÖSTERDİLER
Açılan ateş sonrasında bazı taraftarların bekçilere tepki gösterdiği görüldü.
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