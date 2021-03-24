Kuyruğunu kestikleri tilkiyi elektrik direğine astılar!
Nurdağı ilçesinde, kimliği belirsiz kişi veya kişiler, öldürdükleri tilkiyi kuyruğunu kestikten sonra başından, elektrik direğinin ortasında bulunan yaklaşık bir metre yükseklikteki demire astı.
TÜRKİYE 24.03.2021, 16:41 24.03.2021, 17:46
Nurdağı ilçesine yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Başpınar Mahallesi girişinde mahalleli, yol kenarında bulunan elektrik direğinin ortasındaki, yerden yaklaşık bir metre yükseklikteki demire başından asılı ölü tilkiyle karşılaştı. Başından vurulup asılan tilki, mahalleli tarafından indirildi.
SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ
Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca tepki çekti. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri olayın sorumlu veya sorumlularının tespit edilmesine yönelik çalışma başlattı.
İşte vicdanları yaralayan o anlardan kareler;
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