Kuyumcu, altınlarla kaçtı

İzmir’in Gaziemir ilçesi Önder Caddesi’nde 10 yıldır kuyumculuk yapan evli ve bir çocuk babası Mehmet E.(36), piyasa değeri 7 milyon lira olan 8 kilo altınla ortadan kayboldu.

Altın almak amacıyla kuyumcunun hesabına binlerce lira aktaran vatandaşlar ise, dükkana geldiklerinde kapalı kepenklerle karşılaştı.

Dolandırıldıklarını düşünen mağdurlar, durumu polise bildirdi. Binlerce liralık birikimlerinin gittiğini belirten mağdurlar Mehmet E.’nin geri dönmesini beklemeye başladı.

“ONA GÜVENEREK GEÇEN HAFTA HESABINA 90 BİN LİRA PARA ATTIM”

90 bin lira dolandırıldığını söyleyen mağdur Hale Çakan, şu ifadeleri kullandı:

“Mehmet’i 3 yıldır tanıyorum. Oğlum yaz aylarında yanında çalışıyordu. Ona güvenerek geçen hafta hesabına 90 bin lira para attım. 16 adet ata altın almak istiyordum. Mehmet’e altınların hazır olup olmadığını sorduğumda henüz toparlayamadığını söylüyordu. İşten çıkıp birkaç kez altınlarımın hazır olup olmadığını sordum ama hazırlayamadığını söyledi. En sonunda altından vazgeçtiğimi söyleyip 90 bin lirayı geri vermesini istedim. Ertesi gün parayı vereceğini söyledi ama parayı göndermedi. Sonra ‘Yarın para hesapta’ dedi. Ertesi gün geldik ama Mehmet kaçmış. Hemen karakola başvurduk.

“TELEFONUN BAŞINDA MEHMET ARAR DİYE BEKLİYORUZ”

Eşini aradım. ‘Mehmet’e güvendim, evladımı bile teslim ettim. Evimden yemek gönderdim. Biz çok mağdur olduk’ dedim. Eşi ‘Abla, Mehmet’i bulmaya çalışacağım’ dedi ama meğer Mehmet yanındaymış ve arabasını satıyormuş o sırada. Altınlarımı da vermedi paramı da vermedi. Bir umut dükkanın önüne geldik. Telefonun başında Mehmet arar diye bekliyoruz.

“TIRNAKLARIMIZLA BİRİKTİRDİK O PARALARI”

Mehmet güvenilir biriydi. Neden böyle bir şey yaptı anlamıyoruz. ‘Abla başımda dert var, beni idare et’ deseydi yemin ederim idare ederdim. Tırnaklarımızla biriktirdik o paraları. O parayı evladına, karısına nasıl yedirecek?”

“BU ADAMA GÜVENDİK DÜRÜST BİRİYDİ”

Gülşen Gök isimli mağdur ise, “Perşembe günü 74 bin 900 lirayı hesabına yolladık. 90 gram bilezik alacaktım. 2 gün gecikince toptancıda bir sıkıntı olduğunu söyledi. Araya hafta sonu girince işlem pazartesiye sarktı. Salı günü gittiğimde bana 60 gram bilezik teslim etti. 30 gram bileziğim kalmıştı. ‘Yanlış gelmiş, ertesi gün gel al’ dedi. Sürekli telefonla konuşuyoruz. Aynı zamanda komşumuz. Bu adama güvendik. Dürüst biriydi.” diye konuştu.

“KURUŞ KURUŞ BİRİKTİRDİĞİM PARAYI MEHMET NİYE ALSIN?”

Gök, “Bizim gibi mağdur olan toptancılar, ‘Kendisini toplasın gelsin, yeniden elinden tutalım’ diyorlar ama Mehmet hala yok. Beni bugün aradı ve ‘Mağduriyeti gidereceğim’ dedi. Mağduriyeti giderecek olan insan şimdiye kadar giderirdi. Benim iki tane çocuğum var, evim kira. Kuruş kuruş biriktirdiğim parayı Mehmet niye alsın? Mehmet güvenimizi boşa çıkardı. Umarım arar. 30 gram bileziğimiz onda kaldı. Karşı komşusuna 100 lira borcu varmış, giderken kapıya 100 lirayı koyup kaçmış. Bize niye böyle yaptı bilmiyoruz. Başına kötü bir şey geldi diye düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.