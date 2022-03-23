Kuyumcu dükkanında 2 milyon liralık hırsızlık

Konya’nın Selçuklu ilçesine bağlı Nişantaşı Mahallesi Vatan Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanından, 21 Mart'ta 2 milyon lira değerinde altın çalındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar üzerine çalışma başlattı.

CAMLARI BOYAYIP DUVARI KIRDILAR

Olayı gerçekleştirirken güvenlik kameralarına yakalanmamak ve dikkat çekmemek için bitişikteki camlarını boyadıkları boş iş yerinin duvarını kırarak içeriye girdikleri öğrenildi.

Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma çok yönlü yürütülüyor.